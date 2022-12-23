Три человека погибли в ДТП с участием грузовика под Томском

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло в пятницу утром на трассе Томск - Юрга в Томском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работает прокурор Томского района, ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.