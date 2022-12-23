"Росагролизинг" к 2024 году станет smart-компанией

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" к 2024 году станет smart-компанией с развитой ИТ-инфраструктурой, говорится в пресс-релизе компании, приуроченном к утверждению советом директоров стратегии цифровой трансформации.

Стратегию уже одобрило Минцифры.

Она предусматривает поставку АПК к 2024 году инновационной техники и оборудования на сумму не менее 1 млрд рублей, увеличение инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий к 2030 году не менее чем в четыре раза по сравнению с показателями 2019 года, активизацию перехода на отечественную радиоэлектронную продукцию.

По прогнозам компании, доля заявок, которые будут поступать через цифровые сервисы, составит около 90%.

В дорожной карте стратегии выделено 13 основных мероприятий развития внутреннего и внешнего контура цифровой экосистемы. В планах компании - разработать и внедрить боты для оказания помощи в сборе документов на каждом этапе договорных отношений, а также сервисов оценки и сортировки документов клиента. Планируется также создание цифрового двойника организации в сфере АПК, с помощью которого клиенты смогут спрогнозировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом своей бизнес-модели и фактических сценариев развития рынка.

Экосистема компании будет помогать внедрять цифровые решения организациям АПК и смежных отраслей.

"Цифровая трансформация, действительно, является важнейшим фактором устойчивого развития компании. Именно современные информационные технологии обеспечивают безопасность и эффективность процессов. "Росагролизинг" стремится стать проще и удобнее для своих клиентов, поэтому внедряет стратегию цифровой трансформации", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Павел Косов.

"Росагролизинг" принадлежит государству. В 2021 году он поставил аграриям 10,2 тысячи единиц техники (в 2020 году - 9,7 тысячи на 38,5 млрд рублей). Количество лизингополучателей по итогам 2021 года выросло на 6%, до 15 355 (нарастающим итогом).

Лизинговый портфель "Росагролизинга" по итогам 2021 года вырос на 31% и составил 78,9 млрд рублей (с учетом инвестиционного лизинга) против 60,1 млрд рублей в 2020 году. Чистая прибыль по МСФО выросла в 2,8 раза, до 3,246 млрд рублей.