Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Регионам нужно сосредоточиться на развитии своих экономик, а также более ответственно подходить к формированию заявок по различным программам развития для достижения наибольшего экономического эффекта, а не просто ждать дотаций от федерального центра, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он сказал это на заседании Госсовета по вопросам экономики и финансов.

"Мы обсуждаем в рамках нашего совета, в основном, предложения, как увеличить объемы поддержки регионов, где бы что списать, перераспределить доходы с федерального на региональный. Это должно быть в нашем обсуждении, но, мне кажется, наша основная задача не констатировать, что денег надо побольше регионам, (...) но надо уделять внимание, как нам поддерживать экономику регионов, занятость, зарабатывать самостоятельно доходы. Нужно говорить о развитии регионов. (...) Мы же видим, что отдельные регионы занимаются реально экономикой, губернаторы ездят по стране, за рубеж, привлекая инвестиции, а другие сидят просто и ждут сверху дотаций", - отметил министр.

Он считает, что необходимо обратить внимание на то, что делать руководству региона, чтобы он был инвестиционно привлекательным.

"Чтобы там бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели, а не просто - давайте, что-нибудь откусим от федерации, всем станет хорошо. Так не будет хорошо. Это не системное решение задач. Может в следующем году заняться распространением практики, которая есть у хороших регионов, которые идут вперед и тащат за собой экономику страны?" - сказал Силуанов.

Хотелось бы мотивировать регионы на достижение экономических показателей, а не просто освоение средств по разного рода программам добавил он и для примера привел инфраструктурные бюджетные кредиты.

"У нас большие объемы направляются на эти инфраструктурные проекты - 1 трлн рублей, и еще президент дал поручение найти 250 млрд рублей. Вопрос - а какие результаты мы должны получить? Что это даст для субъектов - занятость, как изменится налоговая база, динамика роста экономики, давайте это определим. У нас есть специальный порядок мониторинга этих показателей, но почему-то субъекты не спешат показывать изменения, которые должны быть получены за эти деньги. Потому что деньги хорошо получать, а результата достигать не охота. На это надо обратить внимание, за каждую копейку мы должны получить результат", - сказал глава Минфина.

Министр напомнил, что со следующего года запускается новая программа по модернизации ЖКХ и при ее реализации нужно избежать подхода, когда регионы направляют заявки без достаточной проработки конкретных проектов.

"Определили источники - следующий год порядка 30 млрд рублей, потом 100 млрд рублей, в 2025 году - порядка 150 млрд рублей. Необходимо найти точки, на которые необходимо в первую очередь направить ресурсы, чтобы был результат. Конечно, мы знаем, что у нас износ инфраструктуры, но хотел обратиться к субъектам, чтобы мы не поступили так, как с инфраструктурными бюджетными кредитами. Меня лично, честно говоря, эта работа не очень удовлетворила. Потому что когда выделен ресурс 1 трлн рублей плюс 250 млрд рублей, как наполнялся ресурс? Заявки регионов. Как формировались заявки регионов? То, что первое, судя по-твоему, попало, то и начали включать в объемы финансирования под эти инфраструктурные кредиты, а потом в течение года 10 раз все переиначивали, потому что здесь нет проектно-сметной документации, по другим позициям сказали, что, может быть, это менее эффективно. Такой заявочный принцип - лишь бы освоить деньги. Неправильно это делать. И когда мы подступаем к новой программе модернизации ЖКХ, нужно серьезно подойти. Это будут большие деньги, это будет долгосрочная программа. Нужно подойти так, чтобы получить от нее серьезный экономический эффект, а не просто освоить ресурсы", - сказал он.

Министр также отметил, что в 2022 году "неплохо" поступали доходы в региональные бюджеты: "В основном, субъекты в текущем году устойчиво прошли бюджет".

Силуанов выразил надежду, что в 2023 году бюджетообразующие показатели для регионов будут достаточны.

"По фонду оплаты труда у нас даже более оптимистичные показатели, чем в прогнозе, по прибыли предприятий есть риски, нужно будет внимательно смотреть, но в условиях изменения курсовых соотношений, думаю, что предприятия, ориентированные на экспорт, предприятия промышленности получат дополнительные источники доходов и, соответственно, будут возможности по формированию своих финансовых результатов, а значит и показатели по доходам субъектов РФ", - сказал он.