Подготовлен законопроект о беззаявительных выплатах Героям труда и Героям России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство разработало законопроект об автоматическом, без необходимости подачи заявления, назначении выплаты после получения звания Героя труда и Героя России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство упрощает получение государственных услуг через систему социального казначейства, чтобы не нужно было тратить время на сбор справок, а оформление льгот стало доступно в удаленном формате. По поручению президента подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои труда, а также Герои Российской Федерации", - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки, сказал он.

"Не потребуется и предоставлять и подтверждающие документы. Это будет делаться через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующее уведомление о назначении выплаты людям будет направляться в течение трех рабочих дней", - сказал Мишустин.

При этом, добавил он, граждане, имеющие звания Героев смогут выбирать, что для них предпочтительнее: денежные выплаты или так называемые "натуральные льготы". Обратиться за назначением или заменой этих мер помощи можно любым удобным способом: по телефону, по электронной почте, через портал госуслуг.