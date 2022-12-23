Машзаводу "Звезда" выделят 0,8 млрд рублей для предупреждения банкротства

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит петербургскому производителю дизельных двигателей ПАО "Звезда" субсидию в размере до 817 млн рублей, чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа и предупредить банкротство предприятия.

Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

ПАО "Звезда" получит до 463 млн рублей в 2022 году и до 354 млн рублей - в 2023 году. Эти деньги пойдут на погашение задолженности по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами по состоянию на 11 ноября 2022 года, "с учетом погашения в первоочередном порядке задолженности перед стратегическими организациями оборонно-промышленного комплекса", говорится в распоряжении.

Обеспечить выделение субсидии должен Минпромторг.

По данным Федресурса, ООО "Авантаж" (Екатеринбург) намерено обратиться в суд с заявлением о признании "Звезды" банкротом. Основным видом деятельности "Авантажа" на его сайте названо приобретение долговых обязательств юридических и физических лиц у банков и взыскание этой задолженности.

Как сообщает сайт ПАО "Звезда", завод занимается разработкой и производством высокооборотных дизелей мощностью 0,5-7,4 тыс. кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также производит тяжелые судовые редукторы мощностью до 20 тыс. кВт.