Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР двух украинских складов боеприпасов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили в районе населенного пункта Новоселидовка в Донецкой народной республике два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США.

"Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики", - сказал представитель ведомства.

Российские Воздушно-космические силы поразили опорные пункты ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута). По словам Конашенкова, "уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей".

На донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия, отметил он.

Конашенков заявил, что "на купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля".

"На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка Луганской народной республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа, сказал официальный представитель Минобороны России.

"На южно-донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой народной республики уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа", - сказал он.

Российские военные сбили над территорией ДНР украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 10 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

"Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала военной операции на Украине уничтожено: 351 самолет, 189 вертолетов, 2 704 беспилотника и 399 зенитных ракетных комплексов (ЗРК).