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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

РЖД перенесли запуск "Ласточек" из Саранска через Пензу в Москву на 2025 год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Поставка скоростных электропоездов "Ласточка" для организации сообщения Саранск-Пенза-Москва запланирована на 2025 год. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") Вячеслав Дмитриев журналистам в пятницу.

"Инвестпрограмма несколько скорректирована (. . .) График поставок "Ласточек", как и в Башкирию, отодвинулся немного вправо", - сказал он.

Сообщалось, что опытная поездка "Ласточки" для определения минимального времени движения по данному маршруту состоялась в январе прошлого года.

Также сообщалось, что ОАО "РЖД" в 2023 году планирует купить у холдинга "СТМ" ("Синара - транспортные машины") 160 пассажирских вагонов электропоезда "Ласточка".

РЖД Саранск Москва
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