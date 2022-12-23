РЖД перенесли запуск "Ласточек" из Саранска через Пензу в Москву на 2025 год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Поставка скоростных электропоездов "Ласточка" для организации сообщения Саранск-Пенза-Москва запланирована на 2025 год. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") Вячеслав Дмитриев журналистам в пятницу.

"Инвестпрограмма несколько скорректирована (. . .) График поставок "Ласточек", как и в Башкирию, отодвинулся немного вправо", - сказал он.

Сообщалось, что опытная поездка "Ласточки" для определения минимального времени движения по данному маршруту состоялась в январе прошлого года.

Также сообщалось, что ОАО "РЖД" в 2023 году планирует купить у холдинга "СТМ" ("Синара - транспортные машины") 160 пассажирских вагонов электропоезда "Ласточка".