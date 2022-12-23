Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан России.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Как отмечается в документе, стратегической целью госполитики в повышении культуры информационной безопасности является формирование у граждан навыков противодействия киберугрозам и повышения общего уровня киберграмотности. Для этого планируется регулярно проводить мониторинг уровня грамотности граждан, повышать их доверие "к цифровым сервисам, в том числе государственным".

Также предполагается выработка мероприятий повышению киберграмотности чиновников.

Для реализации этих задач планируется проведение общей информационной кампании по информационной безопасности. Проводить работу предполагается с использованием "всего спектра средств продвижения", включая СМИ, рекламу, интерактивное общение. Кампания должна ежегодно актуализироваться.

Особое внимание в концепции уделено работе с гражданами до 18 и старше 45 лет, как "наиболее уязвимым категориям".

В работе с чиновниками особый акцент следует делать на практических навыках противостояния киберугрозам, подчеркивается в концепции.

Минцифры совместно с другими федеральными органами исполнительной власти поручено обеспечить реализацию концепции, а исполнительным органам субъектов РФ - учитывать положения документа при формировании региональных программ информационной безопасности.