Шесть человек погибли в нелегальном доме престарелых в Кемерово

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нелегальный дом престарелых сгорел в Кемерово, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

"Сгорел частный дом на улице Таврической. Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были. При пожаре погибли шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Еще пять человек осматривает скорая, два человека госпитализированы.