Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до девяти человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек стали жертвами пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

"Еще два человека скончались, не приходя в сознание. Таким образом число погибших увеличилось до девяти человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о семи погибших и двух госпитализированных. Еще пятерым помощь оказывалась на месте.

Неофициальный дом престарелых располагался в частном доме на улице Таврической.

"Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", - сказал собеседник агентства.