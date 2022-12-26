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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Минэкономразвития и Минтранс обсудят перевозку туристов на юг в следующий сезон

Также ведомства обсудят проблемы перелетов в нейтральные и дружественные страны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минтранс обсудят проблемы перевозки туристов на юг России, а также их перелеты в дружественные и нейтральные страны, сообщил на совещании с представителями туристической отрасли министр экономического развития Максим Решетников.

"Завтра проведем совещание с коллегами из Минтранса. Договорились проговорить вопросы весенне-летнего сезона, куда и как будем летать. Во-первых, обсудим доступность южных курортов. С учетом закрытия 11 аэропортов для нас важно распределить нагрузку между регионами в туристический сезон. Во-вторых, разберем вопросы перелетов на наших судах в нейтральные и дружественные страны", - сказал он.

Будет обсуждаться также загруженность транспорта по конкретным направлениям, планы по расширению авиационного и железнодорожного парков с учетом прогнозов на перевозки в 2025-2030 годах.

Министр предложил турбизнесу переадресовать интересующие их вопросы о перевозке туристов его ведомству.

11 аэропортов юга России не работают с 24 февраля по решению Росавиации.

Минэкономразвития Минтранс Росавиация Максим Решетников
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