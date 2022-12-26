Пилот "Уральских авиалиний" оштрафован за инцидент при посадке самолета в Иркутске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Командир экипажа оштрафован на 2,5 тысячи рублей за повреждение стоек шасси у самолета Airbus "Уральских авиалиний" при посадке в Иркутске, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Проверку инцидента провела Свердловская транспортная прокуратура. Там выяснили, что при посадке самолета четыре колесные шины основных опор шасси разрушились "в связи с наличием гидравлического давления в системе стояночного тормоза вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем".

Командир воздушного судна оштрафован за повреждение воздушного судна (ч.3 ст.11.3 КоАП). Руководителю авиакомпании внесено представление. С пилотами провели занятия по повторному изучению положений Руководства по производству полетов, неназванное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" произошел 2 ноября, самолет прилетел в Иркутск из Душанбе. На борту были 83 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.