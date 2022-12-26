Решение об изменении программы полета российского сегмента МКС примут в 2023 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Итоговое решение и изменение программы полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет рассмотрено в следующем году. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Итоговое решение и изменение программы будет в следующем году, сейчас пока собираются исходные данные", - сказал Крикалев журналистам в понедельник.

"Завтра, действительно, планируется совещание на эту тему. Это еще не принятие окончательного решения", - сказал он.

По словам Крикалева, на совещании 27 декабря будут представлены доклады технических специалистов, а также будут приниматься организационные решения по дальнейшим действиям и изменению программы полета.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22" будут приняты на совещании 27 декабря. Также, как сообщали в пресс-службе госкорпорации, специальная комиссия примет решение о дальнейшей программе полета российского сегмента МКС.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

19 декабря Борисов заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал, что в системе охлаждения есть небольшое отверстие 0,8 мм, из-за которого произошла разгерметизация.

По данным "Роскосмоса", после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигла +40 градусов Цельсия, а в жилом до +30 градусов. По их данным, изменения температурного режима не критичны и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.