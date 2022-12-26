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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Замглавы управления цифровизации Росавиации арестован по делу о коррупции

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в понедельник санкционировал арест заместителя начальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции в особо крупном размере.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Александра Матюшкина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 февраля", - сообщили в суде.

Матюшкин обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Матюшкину грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подробности уголовного дела в суде не уточнили.

В пресс-службе Росавиации со своей стороны пояснили, что недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации "задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования".

"Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в рамках следственных мероприятий была осуществлена выемка документов. Руководство и сотрудники Росавиации оказывают следствию необходимое содействие.

Росавиация Александр Матюшкин
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