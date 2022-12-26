Символические перстни для участников неформального саммита СНГ в Петербурге украшены цифрами "2023"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Девять клубных колец с новогодним поздравлением - подарок, который подготовлен участникам неформального саммита СНГ, проходящего в Санкт-Петербурге, с ним уже появился президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого".

На каждом кольце из дорого металла - символика СНГ, цифра 2023 и слова "С Новым годом", которые составляют основу ювелирного украшения.

Кольца предназначены для всех гостей и хозяина саммита - президента РФ Владимира Путина.

"Секрет перстня Первого раскрыт! 9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них - поздравление к Новому году", - рассказал телеграмм-канал, опубликовав изображение подарка.

"Пул Первого" поясняет, что ранее на руке Лукашенко заметили такой перстень. "Раньше такого не замечали", - пишут авторы поста.