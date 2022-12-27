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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Путин заявил о важности цифровых технологий для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, поздравляя личный состав и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником - Днем спасателя, - отметил, что в целях профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо добиваться эффективного использования современного оборудования и цифровых технологий.

"Необходимо (...) добиваться (...) эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Путин.

Президент так же отметил весомый вклад сотрудников МЧС "в обеспечение безопасности жителей новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

"Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ", - подчеркнул Путин.

МЧС Владимир Путин
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