РСПП предложил правительству превратить "значимые" компании в ПАО

За счет этого предлагается вернуть резидентам РФ контроль над активами, которыми они владеют через иностранные холдинги

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минэкономразвития, Минфину совместно с Банком России оценить инициативу по возврату резидентам РФ контроля над российскими "значимыми" организациями, находящимися во владении через иностранные холдинги.

Ее подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей, который предлагает принять для этого экстраординарные регулятивные меры и преобразовать такие компании в публичные акционерные общества, устранив из цепи контроля промежуточный иностранный элемент, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями РСПП.

В 2022 году из-за санкций иностранные депозитарии и регистраторы отказались обслуживать корпоративные действия с участием российских компаний и контролирующих их лиц. В результате зарегистрированные в России организации, принадлежащие российским резидентам через иностранные холдинговые структуры, столкнулись с проблемами при принятии решений по смене менеджмента, утверждению отчетности, одобрению крупных сделок и т.д. Такое положение вещей, по мнению РСПП, привело к частичной утрате компаниями управляемости, рассказал источник.

Значимые компании

В этой обстановке союз предложил правительству вмешаться и предусмотреть возможность передачи акций российских "экономически значимых" организаций (ЭЗО) напрямую конечным бенефициарам, которые сейчас контролируют их как акционеры и держатели расписок иностранных холдинговых компаний (ИХК с более 25% голосов в российском юрлице).

В соответствии с предложением РСПП, рассказал источник, правительство должно сформировать специальный перечень, в которые будут включаться АО и ООО, соответствующие одному из условий: суммарный объем выручки такой организации и иных российских юрлиц, входящих с ней в одну группу, за последний год превышает 75 млрд рублей; суммарная стоимость активов - более 150 млрд рублей, сумма уплаченных налогов - не менее 10 млрд рублей; количество сотрудников - более 4 тысяч.

Помимо этого, организация должна привлекать инвестиции в экономику России, либо обладать "технологическим потенциалом в социально-экономической сфере", либо внедрять технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг или участвовать в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, либо быть признана на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.

Этап первый. Создание ПАО

На первом этапе после включения той или иной организации в перечень ЭЗО, согласно идее РСПП, она должна быть реорганизована в ПАО. Корпоративных решений принимать для этого не потребуется, даже если устав обязывает - само по себе включение в перечень должно иметь такой статус, рассказал источник, знакомый с содержанием предложений. Созданным публичным компаниям разрешат не соответствовать требованиям закона об АО и правилам листинга - например, о количестве акций в свободном обращении (free-float) и их общей рыночной стоимости, правилам корпоративного управления, составления и публикации финотчетности, обязательного раскрытия информации и т.д.

Если предложение РСПП будет принято, информацию о публичном статусе компании, существовавшей в форме АО, внесет в госреестр налоговый орган в течение пяти рабочих дней с момента присвоения ей статуса ЭЗО.

Обществу с ограниченной ответственностью придется обратиться в тот же срок в ЦБ с заявлением о регистрации выпуска акций, а регулятор в течение 10 дней будет обязан принять положительное решение. Если компания не обратится в ЦБ сама, то он должен зарегистрировать выпуск ее акций и без обращения на основании типовой формы решения о выпуске акций, которую утвердит сам, предлагает РСПП. После этого в течение трех недель, согласно предложениям союза, заключается договор листинга с биржей.

Этап второй. Возврат управления

На втором этапе, по словам источника, должно произойти распределение акций между собственниками реорганизованной компании. Оно должно производиться пропорционально долям косвенного владения в уставном капитале прежней ЭЗО через участие в иностранной холдинговой компании.

Российские лица будут обязаны "выйти из тени", иностранные - либо получить акции нового ПАО, либо компенсацию с учетом имеющихся ограничений на расчеты с нерезидентами. Доли в иностранной холдинговой компании и за теми, и за другими после получения акций нового ПАО или компенсации остаются, однако они будут обязаны отказаться от получения дивидендов, формирующихся за счет поступлений от "экономически значимой организации", от права голосовать на собрании ИХК по вопросам управления ЭЗО, не претендовать на получение информации о ней и т.д.

Через полгода после определения лиц, имеющих право на получения акций новых "значимых" публичных компаний, согласно предложению РСПП, должно допускаться совершение сделок с этими бумагами на организованных торгах, а также внебиржевых операций.