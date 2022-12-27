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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Новогодний звездопад ожидается в ночь на 4 января

Новогодний звездопад ожидается в ночь на 4 января
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Метеорный поток Квадрантиды прогнозируется в ночь на 4 января, сообщается на сайте Московского планетария во вторник.

"В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад - в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом", - говорится в сообщении.

Однако условия наблюдения Квадрантид в 2023 году неблагоприятны. Как пояснили в планетарии, Луна стремится к полнолунию (7 января) и существенно помешает наблюдению метеоров.

Звездопад Квадрантиды получил свое название от созвездия Стенного Квадранта, но в современной астрономии данное созвездие не используется.

Самое большое солнце 2023 года ожидается 4 января, уточняется на сайте.

"4 января 2023 года в 22:17 мск Земля в перигелии, на расстоянии 147 млн 098 тыс. 925 км от Солнца. (...) 4 января, видимый диск Солнца будет наибольшим в 2023 году, Земля в этот день окажется в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год", - говорится в сообщении.

При этом диск Солнца будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда расстояние от светила до Земли максимально, уточняется на сайте.

"Январь - не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль", - говорится в сообщении.

Московский планетарий Москва
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