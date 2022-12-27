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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Правительство России проверит расходование средств на СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует проверить расходование средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для специальной военной операции, а также средств, выделяемых на закупку горюче-смазочных материалов, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Значимый вопрос - контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение СВО. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной, специальной техники, закупку ГСМ. В перспективе проверим и остальные направления расходов на проведение СВО", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Глава правительства отметил также, что значительный объем задач, которые решает Координационный совет, связан с инфраструктурой. "Это и создание фортификационных сооружений, оснащение инженерным оборудованием. Необходимое финансирование на это выделено", - сказал Мишустин.

Он сообщил, что в частности почти 34 млрд рублей выделено на дотации пограничным с Украиной регионам.

По словам Мишустина, соответствующие технические задания подготовлены и направлены исполнителям, определены ответственные приемщики на этапе сдачи пограничных объектов в эксплуатацию.

Премьер добавил, что эту сферу координирует вице-премьер Марат Хуснуллин.

Михаил Мишустин
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