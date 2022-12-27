Три представителя госведомств войдут в совет директоров страховой компании "НСК"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением включило в состав совета директоров недавно созданного ООО "Страховая компания "НСК" трех представителей госведомств. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всем кандидатам предстоит работать в совете директоров компании на безвозмездной основе.

В состав директоров войдут директор департамента финансов Минтранса России Дарья Киселева, заместитель директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Виктор Грачев и директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Александр Киревнин.

Банк России 12 декабря 2022 года выдал ООО "Страховая компания "НСК" лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни), согласно информации на сайте ЦБ.

По данным ЕГРЮЛ, "НСК" зарегистрирована 23 ноября 2022 года, генеральным директором страховщика является Андрей Крючек.

Компания на 100% принадлежит федеральному государственному унитарному предприятию "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" является балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках государственных программ, сообщается на сайте организации. Предприятие находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта. Организация занимается управлением имуществом аэродромных комплексов по всей России. Предприятие также выступает застройщиком по проектам реконструкции и строительства объектов аэродромной инфраструктуры.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, ""НСК" создана для страхования рисков авиационной отрасли и авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением на эту отрасль и блокировкой в ряде случаев традиционных механизмов авиастрахования".

Собеседник агентства привел недавний пример с авиакомпанией IFly, которая вынуждена была отменить полетную программу из РФ в Египет, в том числе из-за требований по страхованию. Чтобы подобные ситуации не возникали, и была создана эта страховая компания, отметил он.