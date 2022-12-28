У губернаторов и мэров появятся заместители по науке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Чтобы обеспечить научно-технологическое развитие регионов, будут введены должности заместителей по науке у руководителей региональных и местных органов исполнительной власти. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Следующим шагом будет и назначение заместителей руководителей губернаторов, мэров по науке, которые связь между технологическим предпринимателем и научными исследованием сделает быстрой, короткой, нацеленной на результат", - сказал он.

Чиновник напомнил, что ранее такие заместители появились у руководителей федеральных министерств и ведомств.

"Вот эти заместители по технологическому развитию - это аналог нашего "цифрового спецназа", который сделали три года назад, они появились во всех региональных органах исполнительной власти", - добавил Чернышенко.