Минобороны РФ заявило об активных действиях российских военных на донецком направлении

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска активно действуют на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"На донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказал Конашенков.

По его словам, "на купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля".

"На красно-лиманском направлении огнём артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении, сказал он, нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар (ДНР). "Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа", - сообщил Конашенков.

Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка (ДНР), сказал официальный представитель Минобороны России.

Уничтожен склад с вооружением и военной техникой армии Украины в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, заявил Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка Донецкой народной республики, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах", - заявил он.

Российские военные за сутки уничтожили в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу FH-70 немецкого производства, сказал официальный представитель Минобороны РФ, отметив, что из этого оружия велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Конашенков заявил, что уничтожены также три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" близ Северска, три гаубицы "Мста-Б" в ДНР, Харьковской и Херсонской области, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка (ДНР).

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.