Скончался один из создателей ракеты "Ангара" Владимир Нестеров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор Центра им. Хруничева и один из создателей ракет-носителей "Ангара" Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе".

"В среду, 28 декабря 2022 года, на 74-м году жизни скончался Владимир Евгеньевич Нестеров, руководивший в 2005-2012 годах Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и внесший значительный вклад в создание многоразовой космической системы "Энергия-Буран" и космического ракетного комплекса "Ангара", - говорится в сообщении.

Владимир Нестеров с 2005 по 2012 годы руководил Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева.

С 2009 года являлся генеральным конструктором средств выведения космических аппаратов на орбиту и их межорбитальной транспортировки. Он курировал проект по созданию космического ракетного комплекса "Ангара".

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.