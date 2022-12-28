РФ и Аргентина подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Перспективы развития российско-аргентинских отношений обсудили по телефону министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел, внешней торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафьеро, сообщает в среду МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития российско-аргентинских отношений в условиях быстро меняющейся международной конъюнктуры и подтвердили готовность укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство двух стран", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что разговор министров состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе телефонной беседы президента России Владимира Путина с президентом Аргентины Альберто Фернандесом 18 декабря.

В ходе беседы Лавров и Кафьеро также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки и взаимодействия на многосторонних площадках, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.