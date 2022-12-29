"Совкомфлот" принял в эксплуатацию танкер класса "Афрамакс" от судоверфи "Звезда"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Совкомфлот" приняла в эксплуатацию построенный на судостроительном комплексе "Звезда" (ССК, создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") нефтеналивной танкер "Океанский проспект" типоразмера "Афрамакс" на СПГ-топливе, сообщил СКФ.

"Океанский проспект" – головное судно серии из двух танкеров типоразмера "Афрамакс", заказанных ПАО "Совкомфлот" на ССК "Звезда". После завершения строительства оба судна серии будут на долгосрочной основе отфрахтованы ПАО "НК "Роснефть" для обеспечения морской транспортировки российских экспортных грузов", - говорится в сообщении.

Финансирование строительства судна осуществлял ВЭБ.РФ, отмечается в сообщении.

Дедвейт судна - 112,6 тыс. тонн, длина танкера - 250 м, ширина - 44 м. Ледовый класс судна 1А/1B позволяет ему круглогодично перевозить нефть из акваторий со сложными ледовыми условиями, включая российские порты Дальневосточного и Балтийского морских бассейнов. Судно будет эксплуатироваться под государственным флагом РФ.

Согласно сообщению, всего при участии группы СКФ на ССК "Звезда" были размещены заказы на строительство 20 современных судов суммарным дедвейтом около 2 млн тонн. В их число входят танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также арктические газовозы.

Как сообщалось, церемония имянаречения танкера состоялась на верфи в сентябре в рамках ВЭФ-2022.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.