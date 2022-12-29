Российские военные сообщили о продолжении наступления на донецком направлении

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новые выгодные позиции и рубежи заняты в течение минувших суток в боях с вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей".

Он также сообщил, что "на купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области".

"Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком направлении, сказал он, "огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики".

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Времевка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника", - сообщил Конашенков.

Конашенков сообщил о поражении пункта управления армии Украины в районе Херсона.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США", - заявил он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Северск и Артемовск (ДНР), а также Степное Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков также заявил, что в городе Северск (ДНР) уничтожена гаубица "Мста-Б", в районах населенных пунктов Ивановка (ДНР) и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

За сутки сбиты украинский штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24 в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск, а также два вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворов и Орловка ДНР. Сбито семь украинских беспилотников над Херсонской областью, ДНР и ЛНР.

"Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Попасная (ЛНР), Переможное и Тарасовка Запорожской области", - сказал Конашенков.

Всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 354 самолета, 194 вертолета, 2 741 беспилотник, а также 399 зенитных ракетных комплексов.