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Пассажирский порт Петербурга может остаться без судозаходов на ближайшие год-два

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга прогнозируют полное отсутствие судозаходов в пассажирский порт "Морской фасад" в ближайшие год или два.

"Нет в ближайшие пару лет перспектив у организации "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад". Ранее у нее было до 800 судозаходов в год и порядка 800-900 тысяч пассажиров прибывало. В 2022 году судозаходов ноль по понятным причинам. Мы сотрудничали со странами Европы, и, соответственно, на ближайший год, а то и два такая тенденция сохранится", - заявил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко.

По его словам, порт получает господдержку в виде льгот по имущественным налогам. Сейчас принимаются различные меры для оптимизации затрат предприятия, в том числе рассматривается вариант сдачи неиспользуемых помещений порта в аренду.

"Кроме того, идет постоянный процесс оптимизации затрат. Но нужно понимать, что это целый комплекс зданий, есть исключительно портовая инфраструктура, есть территории, которые относятся к госгранице и не подлежат сдаче. В то же время, есть имущество, которое может быть вовлечено в оборот, чтобы компенсировать затраты", - добавил Москаленко.

"Морской фасад" создан на намывных территориях Васильевского острова Петербурга. Он начал работу в 2008 году. Комплекс включает в себя семь причалов общей длиной 2,2 тыс. м для приема океанских лайнеров длиной до 340 м, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал. Власти города владеют 100% акций АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"".

Петербург Морской фасад Валерий Москаленко Васильевский остров Европа
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