В "Домодедово" пассажиров эвакуировали из самолета перед вылетом из-за пожара
У одного пассажира загорелся Powerbank
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В "Домодедово" в самолете "Уральских авиалиний", который начал руление перед вылетом в Калининград, на борту произошло возгорание, сообщила авиакомпания.
"Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды", - говорится в сообщении.
Пассажиров вывели из самолета.
Проводится расследование инцидента.