В "Домодедово" пассажиров эвакуировали из самолета перед вылетом из-за пожара

У одного пассажира загорелся Powerbank

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В "Домодедово" в самолете "Уральских авиалиний", который начал руление перед вылетом в Калининград, на борту произошло возгорание, сообщила авиакомпания.

"Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды", - говорится в сообщении.

Пассажиров вывели из самолета.

Проводится расследование инцидента.