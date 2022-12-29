Путин подписал закон об участии в судах по видеосвязи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал законы об использовании в уголовном судопроизводстве систем видеоконференцсвязи и электронных документов. Законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь будет можно при наличии технической возможности в суде и учреждениях уголовно-исполнительной системы участвовать посредством видеоконференцсвязи в судебном заседании суда любой инстанции. Это распространяется на всех участников уголовного судопроизводства (подсудимого (обвиняемого, подозреваемого), осужденного, их представителей, свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и ответчика, эксперта, специалиста, прокурора, частного обвинителя).

Применение ВКС также будет возможно на выездных заседаний суда. Вопрос об участии в процессе в такое режиме будет решаться судом по собственной инициативе или по ходатайству соответствующего лица.

Не допускается участие подсудимого в судебном заседании путем использования ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

В законе также прописывается возможность подачи документов в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", информационной системы суда, а также единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, согласно закону, можно будет направлять повестки и уведомления участникам уголовного судопроизводства при наличии их согласия посредством Единого портала или единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также президент подписал закон, по которому Верховный суд России и Судебный департамент при Верховном суде в пределах своих полномочий будут определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, размещения судебных актов в интернете, применения видеоконференц-связи в судах.