Более трети россиян заметили рост цен на мясо за последний месяц

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", почти каждый третий (30%) указал на молоко и молочные продукты, 29% сограждан - на рыбу и морепродукты, почти каждый четвёртый (24%) - на хлеб и хлебобулочные изделия.

Результаты исследования показывают, что о подорожании яиц за данный период говорят 22% россиян, сахара - каждый пятый (21%), плодоовощной продукции - 19% респондентов, круп и макаронных изделий - 18% опрошенных.

По данным ФОМ, рост цен на алкогольные напитки за последний месяц ощутил каждый девятый россиянин (11%).