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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о передаче IT-баз страховщиков специально созданной "дочке" ЦБ РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче IT-баз страховщиков специально созданному оператору, 100%-ной дочерней компании Банка России, сообщается на портале государственной правовой информации.

Новому IT-оператору будут переданы базы страховщиков по ОСАГО и по страховым историям. Перед новой структурой стоит задача в перспективе построить общую единую базу данных на рынке страхования по разным видам бизнеса.

В базу будет передаваться также необходимая информация госведомств. Перечень информации, предоставляемой в обязательном порядке для включения в общую базу страхования, а также ее состав будет определяться правительством, следует из закона.

Пока дочерней структуре ЦБ не передаются информационные базы Национального союза страховщиков ответственности (НССО) по двум видам страхования: обязательное страхование владельцев опасных производственных объектов (ОПО) и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Предполагается, что это будет сделано на следующем этапе.

Основные положения закона вступают в силу через 90 дней со дня принятия, что позволяет ЦБ провести подготовительные работы по созданию "дочки" - оператора информационной базы по страхованию. База АИС ОСАГО будет передана новой структуре после переходного периода.

Как сообщал ЦБ, комментируя принятие закона Госдумой, нормативный акт предусматривает переход к централизованному хранению данных по разным видам страхования. У страховщиков будет равный доступ к платформе, сведения по автострахованию и страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций они начнут передавать в экосистему с 1 апреля 2024 года. "Объединение нескольких баз в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество. Это в том числе будет способствовать развитию цифровизации всей страховой отрасли", - считают в ЦБ.

Владимир Путин
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