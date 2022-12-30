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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Пассажир авиарейса "Худжанд - Екатеринбург" оштрафован за курение на борту

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира рейса "Худжанд (Таджикистан) - Екатеринбург" после приземления самолета в аэропорту "Кольцово" в минувший четверг, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.

"Согласно акту командира воздушного судна, пассажир во время полета курил в туалетной комнате самолета", - говорится в сообщении.

Транспортные полицейские составили на 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья протоколы по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, пассажиру за курение на борту самолета назначен штраф в размере 500 рублей.

Худжанд Екатеринбург
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