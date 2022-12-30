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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Более трети россиян заметили рост цен на услуги ЖКХ за последний месяц

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги за последние четыре недели отметили 34% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные услуги цены за последний месяц заметно выросли", 16% сограждан или каждый шестой указали на медицинские услуги, 12% респондентов - на бытовые услуги.

По данным ФОМ, подорожание услуг пассажирского транспорта за данный период ощутил каждый девятый (11%).

Опрос был проведён 23-25 декабря 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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