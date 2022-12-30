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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Катание на трассах курорта "Роза Хутор" начнется 31 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Роза Хутор" откроет зимний горнолыжный сезон 31 декабря, для катания будут доступны трассы на высоте от 1600 до 2320 м, сообщает в пятницу пресс-служба курорта.

"В соответствии с текущими погодными условиями курорт "Роза Хутор" 31 декабря откроет для катания несколько трасс общей протяженностью около 6,5 км на северном склоне хребта Аибга. Планируется, что будут работать трассы "Тритон", часть "Каскада", часть "Виража" и "Змейка", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул гендиректор курорта Александр Белокобыльский, это позволит гостям курорта начать тестирование трасс уже в этом году, но в первые дни будут действовать ограничения на покупку ски-пассов.

"Мы будем вести мониторинг метеорологических условий, состояния трасс и их загрузки. В первые дни будут действовать ограничения на покупку ски-пассов. Воспользоваться ими смогут гости, проживающие в отелях "Роза Хутор", а также те, кто заранее купил ски-пассы онлайн или забронировал занятие в школе инструкторов курорта. В это же время не будет никаких ограничений на прогулочные билеты, приглашаем всех подняться на Роза Пик и полюбоваться захватывающими видами Кавказского хребта", - цитирует Белокобыльского пресс-служба.

Как сообщалось, в этом году открытие трасс, запланированное первоначально на 23 декабря, пришлось переносить из-за недостатка снега в условиях теплой погоды.

Всего курорт "Роза Хутор", расположенный в горах Сочи, предлагает лыжникам и сноубордистам 52 лыжные трассы общей протяженностью 105 км, которые обслуживают 32 подъемника. На курорте работают два сноупарка и несколько учебных склонов.

Роза Хутор
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