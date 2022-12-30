В Кремле выразили обеспокоенность в связи с падением украинской ракеты в Белоруссии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле крайне обеспокоены инцидентом с падением украинской ракеты на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал он журналистам.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что утром 29 декабря силами войск противовоздушной обороны на территории республики, в Брестской области, была сбита украинская ракета. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.