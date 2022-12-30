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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Россияне за год направили более 1,2 тыс. обращений об опеке над сиротами из ДНР и ЛНР

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россияне в 2022 году направили в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка 1221 обращение об оформлении опекунства над сиротами из Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в пятницу детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"Многие хотели взять под опеку сирот из ДНР и ЛНР - таких обращений было 1221, еще 641 заявитель обратился к нам по вопросам мобилизации", - приводятся слова Львовой-Беловой в ее телеграм-канале.

При этом в целом число обращений к федеральному уполномоченному по правам ребёнка по сравнению с прошлым годом выросло почти на 27%, с 9475 до 12013, отметила она.

"В числе самых популярных категорий: опека и попечительство (2018 обращений), образование (1775), имущественные права (1739)", - добавила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова ЛНР ДНР
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