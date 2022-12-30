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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Правительство РФ рассмотрит вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам.

Перечень поручений, утверждённый президентом РФ по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций от 2 декабря, опубликован в пятницу на сайте Кремля.

В соответствии с поручением доклад правительства по вопросу индексации пенсий должен быть представлен до 15 апреля.

Кроме того, правительству РФ совместно с правительством Донецкой народной республики поручено до 15 ноября 2023 года создать в этом регионе центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

До 1 сентября кабинет министров также должен определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход.

Владимир Путин
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