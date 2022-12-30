Мишустин утвердил годовой план законопроектной деятельности правительства РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2023 год, в этот раз он короткий - содержит всего 31 законопроект.

Как пояснили в пресс-службе правительства, "в этом году формат работы по подготовке плана изменился: на фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации было принято решение внести в него в первую очередь наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами".

"В течение года план будет актуализироваться и дополняться", - отметили в пресс-службе правительства.