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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Мишустин утвердил годовой план законопроектной деятельности правительства РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2023 год, в этот раз он короткий - содержит всего 31 законопроект.

Как пояснили в пресс-службе правительства, "в этом году формат работы по подготовке плана изменился: на фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации было принято решение внести в него в первую очередь наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами".

"В течение года план будет актуализироваться и дополняться", - отметили в пресс-службе правительства.

Михаил Мишустин
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