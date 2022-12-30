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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Донецке сообщили о гибели в ДНР за год более тысячи мирных жителей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате боевых действий в Донецкой народной республике за последний год погибли более тысячи мирных жителей, почти 3,6 тысячи пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.

"В период с 1 января по 28 декабря 2022 года в ДНР погиб 1091 мирный житель, еще 3533 были ранены", - говорится в сообщении, распространенном аппаратом омбудсмена ДНР в пятницу.

Аппарат омбудсмена ДНР также сообщил, что "общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 5441 человек, 126 из них дети".

ДНР
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