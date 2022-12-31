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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

На вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы ЕАЭС введут тарифную квоту

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россия вводит на шесть месяцев тарифную квоту на вывоз отходов и лома черных металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и меняет ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Такое постановление правительства (№ 2494, датированное 29 декабря) опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0 /7204 зо о, 7204 41 о, 7204 41 о, 7204 41 990 о, 7204 49 о /7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в совокупном объеме 600000 тонн", - говорится в документе.

Утверждены также правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов, вывозимых из России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Минпромторгу поручено распределять между участниками внешнеторговой деятельности объем тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов в соответствии с этими правилами; осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на экспорт в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, отходов и лома черных металлов в пределах объема тарифной квоты, распределенного в соответствии с утвержденными правилами.

Минпромторг ЕАЭС Правительство
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