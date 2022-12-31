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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Российские военные заявили, что взяли Дорожнянку в Запорожской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На южно-донецком направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его данным, потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Он добавил, что за сутки на этом направлении потери ВСУ составили более 80 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

"На красно-лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - сказал представитель Минобороны.

"На купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области", - заявил он.

По данным Конашенкова, в результате ударов ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - продолжил Конашенков.

У Константиновки, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS. В том районе также ликвидированы две украинские боевые машины РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", сказал он.

"В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Федоровка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США", - заявил Конашенков.

В районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства.

Он также заявил, что ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по трем пунктам дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в ДНР. У населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Весёлое (ДНР) "уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

Кроме того, в районах населенных пунктов Богатырь (ДНР) и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал официальный представитель Минобороны.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах", - добавил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 31 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Игорь Конашенков ДНР Украина ВСУ Himars
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