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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Пошлина в 20 тыс. руб./т взымается с 1 января при экспорте бензина и ДТ, за которые ранее получен демпфер

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пошлина при экспорте нефтепродуктов (в том числе, бензинов и дизельного топлива), за которые ранее из бюджета РФ производителю был выплачен демпфер, взымается с 1 января 2023 года. Соответствующие законодательные инициативы приняты в конце 2022 года.

В формулу экспортных пошлин на нефтепродукты включен надбавочный коэффициент в 20 тыс. руб. за тонну, если экспортер не является производителем товара. Правительство рассчитывает, что это решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов, по которым возмещен демпфер.

Вместе с тем, на ближайшие 3 года продолжит действия скорректированный с 1 сентября 2022 года демпфер по бензинам. Корректировка приближает индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. Теперь из средней стоимости бензина в Европе будет вычитаться средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent. В итоге индикативная экспортная цена в формуле демпфера будет учитывать не только цену на продукт в Европе и стоимость его доставки из РФ на европейский рынок, но и реальный дисконт, с которым он там реализуется. Корректировка демпфера для дизельного топлива не проводилась.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Кроме того, с 1 января 2023 года увеличиваются акцизы на нефтепродукты. На бензин класса 5 - с 13793 руб./т до 14345 руб./т; на дизельное топливо - с 9556 руб./т до 9938 руб./т.

Россия топливо демпфер пошлина
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