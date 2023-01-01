Трое человек погибли при пожаре в Хабаровском крае

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили пожарные в частном доме, загоревшемся в новогоднюю ночь в селе Федоровка Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России в воскресенье.

"В вечернее время 31 декабря в жилом деревянном доме по улице Набережной в селе Федоровка Хабаровского района произошло возгорание. В результате погибли проживавшие в доме и распивавшие алкогольные напитки мужчина и женщина, а также их гость", - говорится в сообщении.

Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным прокуратуры Хабаровского края, погибшие 1972, 1983 и 1981 года рождения.

Следователи устанавливают причины возникновения пожара.