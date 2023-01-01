Cемеро детей пострадали в результате пожара в Туве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в новогоднюю ночь в четырехквартирном деревянном доме по улице Чапаева в Кызыле (Тува), сообщает пресс-служба правительства республики.

"Пострадали девять человек, в том числе семеро детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени и отравлением угарным газом, трое отпущены на амбулаторное лечение. Один взрослый, получивший ожоги лица, туловища и конечностей I и II степени 80% поверхности тела, и ребенок 6 лет с ожогами конечностей и туловища III степени находится в реанимационном отделении Республиканской больницы №1", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 80 кв. м, его причины устанавливаются.