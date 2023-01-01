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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Около 2 тыс. мигрантов были задержаны в центре Петербурга в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Полиция не допустила грубых нарушений правопорядка в новогоднюю ночь в центре Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в воскресенье. Но были задержаны около 2 тыс. человек.

"Во время праздничных мероприятий на Дворцовой площади благодаря бдительности нарядов полиции удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий, что, с учетом скопления большого количества людей, могло привести к трагедии", - сказали в ведомстве.

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Там добавили, что "в профилактических целях в полицию доставили около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья". В результате проверки выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как отметили в главке, в связи с большим количеством желающих встретить Новый год у главной елки Петербурга полицейские приняли "временные меры ограничительного характера" для безопасности людей, избежания давки и "возможных инцидентов".

Вечером 31 декабря городские СМИ и местные жители сообщили, что полиция перекрыла проход к главной площади Петербурга со стороны Невского проспекта.

По данным управления МЧС по Петербургу, новогодняя ночь прошла в городе относительно спокойно. В результате применения пиротехники в городе пострадали восемь человек и произошло несколько пожаров, которые быстро потушили.

Санкт-Петербург
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