Пять человек погибли в результате ДТП в Кузбассе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Столкновение автомобилей "Лада Гранта" и грузовика Mercedes-Benz Actros произошло в районе 30 км автодороги "Обход города Кемерово", сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по региону.

Как говорится в сообщении, в результате аварии погибли пять человек: водитель и четыре пассажира "Лады".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком.