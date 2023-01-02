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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Пять человек погибли в результате ДТП в Кузбассе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Столкновение автомобилей "Лада Гранта" и грузовика Mercedes-Benz Actros произошло в районе 30 км автодороги "Обход города Кемерово", сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по региону.

Как говорится в сообщении, в результате аварии погибли пять человек: водитель и четыре пассажира "Лады".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком.

Кузбасс Кемерово
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