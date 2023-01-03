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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано возле Курил

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник утром в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение зарегистрировано во вторник в 05:22 (понедельник 21:22 мск) с эпицентром в 128 км юго-западнее острова Симушир на глубине 71 км", - рассказал собеседник агентства.

В населенных пунктах Курильских островов подземный толчок не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Курилы
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