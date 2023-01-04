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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

В Самарской области из-за непогоды ограничили движение грузового транспорта в сторону Казахстана

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения для грузового транспорта введены на дороге А300 "Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан", сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями Региональной Госавтоинспекцией принято решение об ограничении движения грузового транспорта на автодороге А300 "Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе объявлен желтый уровень опасности, на 4 января прогнозируют сильный снег и гололед. Жителей области призывают по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

По данным МЧС региона, ограничения действуют на участке трассы с 30 по 172 км и распространяются также на маршрутные транспортные средства. Как уточняют в МЧС, ограничения установлены до 6:00 (мск) 4 января.

Россия Транспорт Самара Казахстан
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