Пожар в жилом доме в Башкирии унес жизни троих человек

Уфа. 4 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли в пожаре в ночь на среду в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании жилом доме в д. Ибракаево Стерлибашевского района поступило на пульт дежурного в 02:38 местного времени.

На момент прибытия пожарных дом горел на площади 92 кв. м.

"В ходе проливки и разбора места пожара обнаружено трое погибших: женщина, 1940 г.р., мужчины 1938 г.р. и 1968 г.р.", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 28 человек и 12 единиц техники.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты и дознаватель МЧС России.