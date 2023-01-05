Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован днем в четверг на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область), сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"Шлейф протянулся в южном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского, северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Курилы Сахалинская область Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 4 января

Правительство ограничит раскрытие информации "Транснефтью" до июля 2024 г.

Правительство ограничит раскрытие информации "Транснефтью" до июля 2024 г.

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход с ракетами "Циркон" и "Калибр"

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход с ракетами "Циркон" и "Калибр"

В РФ продлили на 2023 год упрощенный ввоз электронных устройств

Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Севастополя

Военная операция на Украине

Минобороны РФ назвало причиной трагедии в Макеевке использование военными мобильных телефонов

Военные РФ заявили, что за гибель военнослужащих в Макеевке накажут должностных лиц

Военная операция на Украине

Число погибших российских военнослужащих в Макеевке увеличилось до 89

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Путин планирует в среду переговорить с Эрдоганом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });