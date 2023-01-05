Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован днем в четверг на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область), сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"Шлейф протянулся в южном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского, северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.